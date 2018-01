Serra promete investigar livro com conteúdo inadequado

O governador José Serra (PSDB) afirmou que foi aberta uma sindicância pra apurar as responsabilidades pela distribuição de um livro paradidático destinado às 3ª séries com conteúdo considerado inadequado por conter frases de conteúdo sexual e de duplo sentido. Mais de 1 milhão de exemplares do livro Dez na área, um na banheira e nenhum no gol começaram a ser distribuídos, mas já foram recolhidos.

Em entrevista ao jornal SPTV, da Rede Globo, o governador afirmou que apenas 1.200 exemplares chegaram às escolas, mas não foram entregues aos alunos, pois logo os professores questionaram o seu conteúdo.

Indagado se o problema não era semelhante ao de um outro livro distribuído também pela Secretaria de Educação que foi impresso com mapas com dois Paraguais, o governados disse que o caso atual é mais grave por ser um erro de conteúdo e não de impressão. "De qualquer forma, abrimos uma sindicância e vamos investigar as pessoas que deixaram passar esse conteúdo", afirmou o governador.