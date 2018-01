Serra escolhe Rodas, o 2º da lista, para reitoria da USP

O jurista e diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, João Grandino Rodas, é o novo reitor da Universidade de São Paulo (USP). Ele ficou em segundo lugar nas eleições realizadas quarta-feira, 11, na instituição, atrás do cientista Glaucius Oliva, mas era o candidato preferido de José Serra. Essa foi a primeira vez desde a ditadura militar que um governador não escolheu o primeiro da lista tríplice para reitor. Veja também: Glaucius Oliva vence eleição na USP Cientista é o preferido da reitora, mas não de Serra Professores da USP ficam revoltadas com cancelamento de eleição A escolha está publicada no Diário Oficial de sexta-feira, 13. A lista tríplice tinha sido entregue oficialmente ao governador no início da noite desta quinta-feira pela reitora Suely Vilela e pelo secretário de Ensino Superior, Carlos Vogt. Desde o fim das eleições na USP, Serra vinha sendo aconselhado a escolher Rodas, que é bem visto por secretários e assessores do governo. A avaliação no governo é de que a decisão não traria grande prejuízo político, já que o cientista Glaucius Oliva venceu o pleito, mas não teve a maioria dos votos na instituição. Serra não conhece bem o cientista e tinha poucas informações sobre sua experiência administrativa. O terceiro da lista foi o pró-reitor de pós-graduação e físico Armando Corbani. Veja mais informações na edição de sexta-feira, 13, do jornal O Estado de S. Paulo