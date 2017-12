Serra assina convênio com USP para criação de cursos virtuais

O governador José Serra assinou ontem convênios com a USP que vão permitir a criação de dois cursos por meio da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Os convênios, realizados por meio da Secretaria de Ensino Superior, oficializam a entrada da maior universidade do país na Univesp.

Os cursos são uma licenciatura em Ciências e uma pós-graduação (especialização) em Ética, Valores e Saúde na Escola.

“A universidade virtual é um programa inovador, que utiliza tecnologias de informação e de comunicação para ampliar o número de vagas públicas e de qualidade no ensino superior paulista”, afirmou Serra, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes.

Ano passado a Univesp, em parceria com a Unesp, criou o curso de graduação de Pedagogia semipresencial.

Rediscutir a graduação a distância foi uma das pautas da greve dos estudantes da USP no ano passado. O governo do Estado de São Paulo planejava havia tempo fazer um convênio com a USP similar ao da Unesp.