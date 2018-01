Senai-SP abre inscrições para vestibular

O Senai-SP recebe inscrições, de 25 de outubro a 19 de novembro, para o vestibular em nove cursos superiores de tecnologia. Os cursos oferecidos são Tecnologia em Produção Gráfica,Tecnologia em Mecatrônica Industrial, Tecnologia em Processos Ambientais, Tecnologia em Produção de Vestuário, Tecnologia em Polímeros, Tecnologia em Automação Industrial, Tecnologia em Fabricação Mecânica, Tecnogia em Processos Metalúrgicos e Tecnologia em Eletrônica Industrial.

Bolsa e financiamento. Para ampliar o acesso à graduação, a entidade criou um modelo inédito de financiamento estudantil, voltado a alunos com renda familiar per capita de até três salários mínimos. Com o benefício, os estudantes apenas se comprometem, sem a assinatura de nenhum instrumento jurídico, a pagar, após seis meses de formados, o equivalente à mensalidade em vigor.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os estudantes também poderão solicitar bolsas de estudo por índice econômico familiar, monitoria ou iniciação científica, permitindo descontos de até 38% nas mensalidades. As inscrições podem ser feitas via internet ou na Faculdade Senai onde será oferecido o curso pretendido.

Prova. O exame é composto por uma redação e 70 questões de múltipla escolha de português e literatura, inglês, matemática, física, química, biologia, história e geografia. A prova será realizada dia 12 de dezembro no período da tarde.

O gabarito estará disponível no site do Senai-SP a partir das 14h do dia 13 de dezembro. A lista de aprovados será divulgada no dia 5 de janeiro, a partir das 9h nas respectivas unidades e no site da instituição.

Outras informações pelos telefones (11) 3528-2000 (todo o Estado) e 0800-551000 (exceto capital).