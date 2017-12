Senado inicia análise do projeto do Estatuto da Juventude

O plenário do Senado iniciou na noite desta terça-feira, 16, a análise do projeto do Estatuto da Juventude. Voltado às pessoas de 15 a 29 anos, o texto estabelece direitos como a meia entrada em eventos culturais e esportivos para estudantes e jovens carentes. A aplicação dessa regra à Copa do Mundo e às Olimpíadas, no entanto, ainda é motivo de divergência entre os senadores.

O debate começou com a apresentação de parecer do senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O texto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, no início do mês, também assegura gratuidade em ônibus interestaduais aos jovens com renda familiar de até dois salários mínimos. O benefício, porém, é limitado a dois assentos por ônibus; outros dois deverão ser oferecidos com 50% de desconto.

Se aprovado no Plenário, o projeto retornará à Câmara, por ter sofrido alterações no Senado.