Senado aprova MP que prevê recuperação de escolas públicas destruídas por desastres naturais

Ao contrário do que ocorreu na votação da Câmara, quando os deputados de oposição obstruíram a votação da MP para protestar contra as denúncias de corrupção no governo, no Senado os oposicionistas colaboraram para a aprovação rápida do texto. “Esta é a MP que se justifica”, disse o presidente do Democratas, senador José Agripino Maia (RN).

A relatora, senadora Marta Suplicy (PT-SP), acatou todas as emendas aprovadas pelo deputados, entre elas a que obriga a inclusão de projetos de acessibilidade para pessoas com deficiência nas obras de reforma das escolas. Os recursos para as obras, no valor de R$ 74 milhões, estão previstos na Medida Provisória 531 que ainda será votada no Senado.