Senado adia discussão sobre cotas em universidades para pessoas de baixa renda

BRASÍLIA - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiou para 2012 a votação do projeto de lei que reserva 20% das vagas em cursos de graduação nas universidades federais e estaduais para estudantes com família que tenha renda per capita de até um salário mínimo e meio.

A decisão foi tomada após o líder do PSDB, Álvaro Dias (PR), apresentar um requerimento propondo a realização de audiência pública para debater o tema.

A senadora Ana Rita (PT-ES), relatora da matéria, criticou o adiamento da votação argumentando que a proposta já foi amplamente debatida e não haveria mais necessidade de discussão.

Ana Rita chegou a pedir que Álvaro Dias revisse seu posicionamento. Como não foi atendida, votou contra o requerimento de audiência pública e foi acompanhada pela maioria dos membros da comissão. Caberá agora ao presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), incluir o projeto novamente na pauta.