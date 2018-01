Senado abre consulta sobre MP do Ensino Médio

O Senado abriu uma consulta pública sobre a medida provisória que institui o ensino médio em integral nas escolas do País. Mais de 29 mil pessoas já opinaram até às 11h37 desta segunda-feira, sendo que 18,6 mil eram contra e 669, a favor.

Com a medida provisória, a carga horária mínima por ano nesta etapa deve ser progressivamente ampliada até atingir 1.400 horas - hoje são 800 horas. Com a mudança, só três disciplinas serão obrigatórias - Português, Inglês e Matemática - e as outras deverão ser escolhidas pelos alunos, que poderão realizar percursos formativos diferentes. Também há o fim da obrigatoriedade de disciplinas como Educação Física e Artes. Veja neste link como as alterações já estão causando debate no Congresso e entre especialistas.

O texto da MP tem efeitos imediatos, mas ainda precisa ser aprovado pelo poder legislativo em até 120 dias.

A consulta pode ser acessada neste link.