Senac inaugura novo prédio em Santo Amaro

O Senac inaugura nesta quinta-feira (18) o Prédio Acadêmico 2 do Campus Santo Amaro, que acrescenta mais 22,5 mil metros quadrados ao complexo e dobra a capacidade do campus inaugurado em 2004, que agora poderá atender até 12 mil alunos no ensino superior.

São 95 novos espaços, entre salas de aula e laboratórios, destinados às áreas de administração e negócios, comunicação e artes, desenvolvimento social, design e arquitetura, educação, meio ambiente, moda, saúde e bem-estar e tecnologia da informação.

“O novo prédio vem atender a várias áreas do conhecimento, laboratórios que integram teoria e prática para que o aluno possa vivenciar situações reais do mercado de trabalho”, afirma Sidney Zaganin Latorre, reitor do Centro Universitário Senac.

A construção teve um investimento de R$ 70 milhões e prioriza a iluminação natural, a reutilização de água e a acessibilidade.

O Campus Santo Amaro passar a ter dois prédios acadêmicos, um administrativo, uma biblioteca, um centro esportivo e um centro de convenções. Além da unidade na capital, o Senac tem mais dois campi universitários voltados para as áreas de hotelaria e gastronomia, em Campos do Jordão e Àguas de São Pedro.

As inscrições para o vestibular 2012 do Centro Universitário Senac estarão abertas a partir de 5 de setembro pelo site www.sp.senac.br/vestibular. São oferecidos 40 cursos e a taxa é de R$ 80. As provas serão aplicadas no dia 3 de dezembro.