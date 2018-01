Senac: Como a vida real

Conhecido pela oferta de cursos técnicos, o Centro Universitário Senac não abre mão da experiência prática nas graduações. Com o curso de Engenharia de Produção, que receberá a quarta turma no meio do ano, não é diferente. A graduação faz parceria com empresas e usa o método de aprendizagem por projetos. “A ideia é trazer problemas reais para dentro da instituição em todos os semestres, desde o primeiro ano”, explica o coordenador do curso, Sérgio Mancini.

A graduação, com duração de cinco anos, foi criada para atender à demanda do mercado por um engenheiro com visão global. “O aluno tem conhecimentos de administração, e formação tecnológica”, explica Mancini. No primeiro semestre, ele já vai para a oficina, onde aprende a operar equipamentos e usar materiais como madeira e aço. O estudante se forma para lidar com desafios socioambientais - não só econômicos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O empreendedorismo, uma das marcas do Senac, também é desenvolvido no curso. Desde o primeiro semestre, o aluno pode participar de um concurso entre toda a instituição. As ideias inovadoras podem sair do papel. “Temos casos de negócios próprios motivados por essa atividade. O aluno não para mais e, quando se forma, já tem sua empresa.”

A graduação também se volta para a área de serviços, carente de profissionais com esse tipo de formação. Bancos, hospitais, empresas de logística são exemplos de campos de atuação.

Visão ampla dos processos

"Estou no terceiro semestre. Escolhi o curso porque sempre tive a expectativa de me tornar uma gerente, uma diretora. Antes de optar, olhei toda a grade curricular. Em cada semestre, temos aulas voltadas para criação e empreendedorismo. Queria entender uma empresa por inteiro e acho que a engenharia me dá uma visão mais ampla dos processos produtivos e administrativos. A estrutura do curso é excelente. Sou apaixonada pelo laboratório de design, que tem os equipamentos mais incríveis.” (Jaquelin Flores Autiero, estudante de Engenharia de Produção)

SERVIÇO:

OUTROS CURSOS: Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Design de Moda, Tecnologia em Gastronomia, Engenharia de Computação INSCRIÇÃO: até 24/5 (presencial); até 3/8 (a distância) TOTAL DE VAGAS: 1.750 (presencial); 1.300 (a distância) PROVAS: 13/6 (presencial); 21/5, 18/6, 16/7 e 6/8 (a distância) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 26/6 (presencial); 5 dias após cada prova (a distância) MENSALIDADE: de R$ 281 a R$ R$ 2.225 SITE: www.sp.senac.br