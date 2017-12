Seminário na USP discute censura aos meios de comunicação

A censura aos meios de comunicação será tema de uma série de conferências na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). O Seminário Internacional em Comunicação e Censura, que começa nesta terça-feira, 17, e segue até o dia 20, reunirá professores, pesquisadores e jornalistas, além de estudantes.

Veja também:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

'Estado' está sob censura há um ano

A programação completa do seminário

Eles irão debater, entre outros assuntos, a censura na atualidade e suas diversas formas de atuação, momentos históricos marcados pela restrição à liberdade de expressão e a relação entre jornalismo, censura e política.

O evento será gratuito e aberto ao público, mas as inscrições já estão encerradas por causa da grande procura. Os interessados podem deixar seus nomes em uma lista de espera e serão informados assim que novas vagas estiverem disponíveis. A organização transmitirá os debates ao vivo, pela internet, neste site.

Coordenado pelo Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura da ECA-USP, o seminário contará com a presença do secretário nacional de Justiça, Pedro Abramovay, convidado para a mesa temática 'Intervenção e censura: um jogo com múltiplos atores sociais'.

Docentes e pesquisadores de instituições como a Universidade de Coimbra, a Universidade de Navarra, USP e Unicamp também vão participar dos debates.

Serviço

Seminário Internacional em Comunicação e Censura

De 17 a 20 de agosto, a partir das 14h

Local: Auditório Freitas Nobre da ECA-USP (Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, prédio do Departamento do Jornalismo e Editoração da ECA/USP)

Mais informações: (11) 3091-1607

Transmissão ao vivo pela internet: http://iptv.usp.br/portal/home.jsp