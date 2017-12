Semelhança é tema de aula indicada pela FGV

As indicações, que devem ocorrer até o início de novembro, serão organizadas de forma a atender aos principais conteúdos cobrados pelo Enem.

A aula "Proporcionalidade e semelhança" foi indicada pelo professor Eduardo Wagner*. Abaixo, um breve comentário sobre o seu conteúdo.

"Enquanto a maioria dos livros didáticos atuais aborda a semelhança apenas tratando de triângulos, esse conceito está presente na vida cotidiana cada vez que vemos a ampliação ou redução de uma imagem. A ideia da semelhança é compreendida intuitivamente pelas crianças muito jovens quando percebem que um mesmo desenho pode ser reproduzido em tamanhos diferentes. Por exemplo, todos reconhecem as figuras abaixo como semelhantes.

Nesta aula, o conceito de semelhança é abordado de forma geral com suas propriedades e aplicações. A importância do assunto é clara e é reconhecida pelo Enem que o explora em diversas questões como as de análise de mapas."

* EDUARDO WAGNER É AUTOR DE DIVERSOS LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA E PROFESSOR DA FGV-RJ, DO COLÉGIO SANTO INÁCIO E DO MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA NO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA