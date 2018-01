Semana 'Estado' classifica 4 estudantes

Alunos da Faculdade Cásper Líbero, PUC de São Paulo, Universidade Federal de Santa Catarina e PUC de Minas Gerais, autores dos textos publicados nesta página - Luís Fernando Soares Carrasco, Laura Leal, Felipe Machado de Souza e Fabiana Samara de Senna Oliveira -, são os primeiros a obter classificação no 5.º Prêmio Santander Jovem Jornalista, realizado em conjunto com a Semana Estado de Jornalismo.

O prêmio oferece ao ganhador uma bolsa de estudos na Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra, em Pamplona, na Espanha. Os quatro estudantes já classificados receberão computadores pessoais, no auditório do Estado.

Participam do programa deste ano todas as escolas de jornalismo reconhecidas pelo MEC, divididas em quatro etapas. No total, pouco mais de mil alunos se inscrevem para os seminários, nos quais é debatida a atuação do jornalismo na questão do desenvolvimento sustentável.

Ao final de cada seminário, os participantes podem concorrer ao prêmio, apresentando reportagens que, uma vez analisadas, indicam quatro classificados. No fim do ano, uma nova seleção, que inclui entrevista com os 16 selecionados, apontará o vencedor do 5.º Prêmio Santander Jovem Jornalista.

Esta semana, cerca de 250 estudantes de jornalismo participam do seminário destinado às suas escolas e disputam mais quatro vagas para a final do prêmio. A terceira Semana Estado de Jornalismo será em outubro e a quarta, em novembro.