Sem nota no Enem

Com tanto a lembrar para o Enem, é natural esquecer uma data ou fórmula. Nada disso elimina o candidato. Agora, quem não marcar a cor da capa do caderno de questões no cartão-resposta fica sem nota. O mesmo vale para quem for de relógio ao exame, fizer a prova a lápis ou escrever fora do espaço delimitado na redação. Todo cuidado é pouco, para não jogar no lixo um ano de estudo.

No Enem 2009, as normas sobre o cartão-resposta foram parar na Justiça. Para evitar colas, há quatro modelos de prova – na verdade, o que muda é a ordem das questões –, cada um com uma cor. Se o aluno não assinala a cor do seu caderno no cartão, o exame sequer será corrigido. Isso ocorre porque a leitura do cartão será feita por scanner. É bom prestar atenção: são dois dias de prova, com cadernos de cor diferente.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais revelou que recebeu 35 ações de candidatos que ficaram sem nota – supostamente por erro ao preencher o cartão. O Inep informou que só perdeu duas ações.

Tiago de Oliveira, de 20 anos, adiou o sonho de cursar Engenharia Civil. No lugar da nota de Ciências da Natureza e Humanas, recebeu um traço. O pai moveu um mandado de segurança, mas o Inep provou que Tiago não tinha marcado a cor no cartão no segundo dia. “É um erro tão infantil. Estou frustrado, mas vou tentar de novo.”

O Inep também é rigoroso com a redação. Só o espaço delimitado para o texto deve ser preenchido – nada de escrever nas margens. Está no edital do Enem: “Folha de Redação com texto fora do espaço delimitado, impropérios, desenhos, outras formas propositais de anulação e/ou rasuras, será considerada ‘Anulada’.” O Inep alega que a medida é necessária para impedir que o aluno seja identificado por sinais gráficos – e favorecido mais tarde, de alguma forma, na correção.

O candidato deve levar só esferográfica de tinta preta, documento de identificação original e cartão de confirmação de inscrição. Nada de relógio, lápis, borracha, apontador, lapiseira (veja em “Perguntas mais frequentes” no site do Inep: www.enem.inep.gov.br). Como o exame é longo, em salas sem relógio fiscais talvez escrevam de tempos em tempos na lousa o tempo que resta.