Selecionados na última etapa do Sisu já podem fazer matrícula

Os estudantes selecionados na terceira etapa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem procurar, a partir desta terça-feira, 9, as instituições de ensino para onde foram escolhidos para fazer a matrícula. Sem validar a inscrição, o candidato perde a vaga. O prazo para a matrícula vai até sexta-feira. Foram 21.457 aprovados nessa etapa.

Veja também:

Segunda chamada do ProUni tem mais de 300 mil inscritos

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fuvest divulga terceira chamada com mais de mil aprovados

Após esse período, as vagas que não forem ocupadas serão preenchidas por meio de uma lista de espera. Os interessados em participar dessa lista devem fazer a opção no site do Sisu, também no período de 9 a 12 de março.

A partir do dia 14, o Ministério da Educação divulga a relação dos estudantes classificados. Os selecionados nessa última etapa terão entre os dias 15 e 16 de março para fazer a matrícula na instituição de ensino.