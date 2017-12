Selecionados na 2ª chamada do Sisutec devem fazer matrícula até esta terça

Os selecionados em segunda chamada no Sistema de Seleção Unificada do Ensino Técnico e Profissional (Sisutec) devem fazer a matrícula nas instituições de ensino até esta terça-feira, 27. Os candidatos devem conferir, na própria escola em que foram aprovados, local, horário e procedimentos para a matrícula. Aqueles que perderem o prazo ficarão sem a vaga.

O Sisutec oferece vagas gratuitas em cursos técnicos, com seleção por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2012. A primeira edição do programa registrou inscrições de 383.080 candidatos, que concorreram a 239.792 vagas. Estudantes que cursaram o ensino médio completo na rede pública ou na rede privada na condição de bolsista integral têm prioridade na ocupação de 85% das vagas oferecidas na seleção.

O resultado da segunda chamada foi divulgado no dia 22. Os cursos mais procurados foram os de técnico em segurança do trabalho, em informática e em enfermagem. A preferência foi por aulas no período noturno.

As vagas que não forem ocupadas após a segunda chamada serão ofertadas por meio de inscrições feitas exclusivamente pela página do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), entre 29 de agosto e 16 de setembro. Nessa fase, será exigida apenas a conclusão do ensino médio, sem a obrigatoriedade de participação no Enem.