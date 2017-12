Selecionados na 1ª chamada do Sisutec devem fazer matrícula até esta sexta

Os candidatos aprovados na primeira chamada Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) podem fazer a matrícula na respectiva instituição de ensino nesta quinta-feira, 15, e na sexta, 16. O resultado da primeira convocação pode ser visto no site do Sisutec. Será divulgado na segunda-feira, 19, o resultado da segunda chamada, com matrículas no dia seguinte.

Após as duas convocações, as vagas restantes podem ser ocupadas com seleção virtual, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), a partir de 22 de agosto. A data também marca o início das aulas, que irão até 21 de outubro.

Mapa das vagas. A primeira edição do Sisutec recebeu 737.229 inscrições de 383.080 candidatos, que concorreram a 239.792 vagas gratuitas em cursos técnicos para concluintes do ensino médio.

O Nordeste, com oferta de 28% das vagas, é a região com maior porcentual de inscritos (41%). O Sudeste, que tinha 46% das vagas, teve 30% dos inscritos. O Norte teve 8% do total de inscritos, com 3% das vagas. Sul e Centro-Oeste, que ofereceram 12% das vagas cada um, tiveram 14% e 7% das inscrições, respectivamente.

Os cursos preferidos foram os de técnico em segurança do trabalho, com 89.656 inscrições; técnico em informática, 71.850, e técnico em enfermagem, 63.976. Do total de inscrições, 57% foram feitas por candidatas do sexo feminino. Os cursos noturnos foram mais procurados.