Seleção de trainees usa redes sociais

Os longos e penosos processos seletivos de trainees têm ficado mais criativos e dinâmicos com as ferramentas online, como redes sociais. Ambev, Natura, Unilever e Reckitt Benckiser são algumas das que intensificaram o uso desses recursos este ano. Em agosto, a Natura postou no Youtube o vídeo "Próximos líderes", que não revelava o nome da empresa. O material se disseminou na internet e ao todo 13,4 mil candidatos se inscreveram. "Queríamos alinhamento de valores, de visão de mundo", diz Denise Asnis, gerente de Recursos Humanos da Natura. Os inscritos ficaram hospedados em uma comunidade, onde analisavam vídeos e escreviam textos. "A abordagem foi excelente", diz Amarílis Ventura, de 22 anos. Formada em Jornalismo e Empreendedorismo na PUC-RJ, ela aprova as etapas online nas seleções, menos as provas. "São padronizadas. Às vezes, é igual à nota de corte", diz. Na da Unilever, ela viu um diferencial. O teste consistia num jogo de negócios online. "Você era ambientado na empresa e tinha que tomar decisões." A Unilever também inovou em uma das fases eliminatórias. Os candidatos tiveram de criar um blog com a sua "visão de mundo". Para enfrentar a tarefa, podiam usar a imaginação. Foi o que Flora Faria Rosa, de 25 anos, formada em Administração na Universidade Federal de Juiz de Fora, fez. "Escrevi sobre valores importantes para mim, como a diversidade e a educação", diz ela, que frequenta a comunidade Trainee Brasil, no Orkut, para saber dicas. Apesar dos elogios, Flora foi eliminada na entrevista por telefone na Unilever. Seu colega de faculdade Miguel De Vito, de 22 anos, assim como Flora, foi eliminado numa entrevista por telefone. "O bom de fazer as coisas online é que é menos custoso e otimiza o tempo. Mas frente a frente você vê melhor as reações das pessoas", diz Miguel, que ainda está no páreo no concurso da Natura. As empresas só veem vantagens no uso do online. "A qualidade dos currículos recebidos melhorou este ano", conta Ricardo Monteiro, da área de recrutamento da Reckitt Benckiser, multinacional do setor de produtos de limpeza. A empresa tem um blog e uma página no Twitter alimentados por estagiários de vários países, incluindo o Brasil. "Começamos com um blog, depois passamos para o Facebook e o Twitter", conta. "Ano que vem, vamos fazer um jogo." "As redes ajudam muito", endossa Thiago Porto, gerente corporativo da Ambev. O Orkut foi usado para divulgar a empresa entre os jovens, com o jogo "Vai uma aí?", em que eles provavam conhecer as marcas da empresa. O aplicativo vinha com link para o hotsite da Ambev, onde o candidato poderia se inscrever no programa, encerrado em setembro. O resultado foi o aumento significativo do número de inscrições: de 33 mil em 2008 para 60 mil.