Seleção das federais começa sem problemas

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece 16 mil vagas em universidades e institutos federais a estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entrou em funcionamento sem apresentar problemas.

O Ministério da Educação ainda não divulgou o balanço de quantos candidatos se cadastraram no primeiro dia. As inscrições podem ser feitas pela internet até segunda-feira.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maiara Macheldey, de 18 anos, ficou sabendo apenas ontem, pelos professores do cursinho da Poli, que poderia tentar mais uma vez uma vaga ainda neste ano.

"Tentei no início do ano em Minas Gerais, mas, como minha nota no Enem não foi muito boa, não me chamaram", conta. "Quem sabe agora no meio do ano está mais fácil."