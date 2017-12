Segurança é fator decisivo para escolha de onde matricular os filhos

A segurança oferecida aos alunos já pesa tanto ou mais que a qualidade do ensino na escolha dos pais que matriculam filhos em escolas da rede privada paulista. É o que indicam os números do censo da educação básica na escola particular que o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Sieeesp) começa a apresentar nesta segunda-feira, 10, em treze regiões do Estado.

De acordo com José Augusto de Mattos Lourenço, vice-presidente da entidade, as escolas com itens de segurança mais sofisticados passaram a ser tão procuradas quanto aquelas que têm nota alta nos sistemas de avaliação mais conhecidos. O fenômeno, segundo ele, não se restringe à capital. Em cidades como Limeira, Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto, no interior, as escolas com segurança especializada têm filas de espera por vagas.

Itens como câmeras, seguranças profissionais e cartões personalizados já não bastam, segundo ele. "Muitos estabelecimentos estão reformando as instalações para que os pais entrem com o carro na escola, ao invés de parar na rua", exemplificou. Algumas já disponibilizam serviço de motorista com segurança para transportar o aluno entre a casa e a escola.

Período Integral. Outro indicador dessa tendência, relata Lourenço, é o crescimento na oferta do período integral, em razão da demanda crescente. "Além do ensino, as escolas passaram a oferecer serviços como natação, judô, academia e restaurante para que o aluno não precise se deslocar para outro lugar, ficando a maior parte do dia em um ambiente que os pais consideram seguro."