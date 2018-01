Segundo turno da eleição para reitor será nesta 4.ª no Memorial da América Latina

A votação do segundo turno das eleições para reitor da Universidade de São Paulo será realizada nesta quarta-feira, às 13h30, na biblioteca do Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste. A votação estava prevista para a tarde desta terça-feira, na Cidade Universitária, mas teve de ser adiada em virtude de um protesto promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp). Veja mais: Sindicato promete mais protestos para impedir eleição Professores da USP ficam revoltados com adiamento A reitoria da USP orientou os 320 eleitores a entrarem no Memorial pela Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, portão 6. A reitoria informou que não pediu reforço no policiamento para impedir novas manifestações, já prometidas pelo Sintusp. "A responsabilidade por qualquer violência é deles", afirmou Magno de Carvalho, diretor de base do sindicato. O sindicato diz ser contra o modelo de escolha do reitor, considerado antidemocrática. "Nós achamos um absurdo essa falta de respeito com a autonomia da universidade", ressalta Carvalho.