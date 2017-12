Segundo semestre na USP Leste começa em 18 de agosto

SÃO PAULO - As aulas no câmpus Leste da Universidade de São Paulo (USP), liberado após mais de seis meses de interdição judicial por problemas ambientais, começarão em 18 de agosto, segundo comunicado da diretoria nesta terça-feira, 5. O atraso será de duas semanas em relação ao calendário oficial da universidade.

De acordo com o informe, as matrículas dos alunos serão feitas entre 8 e 13 de agosto. Com a demora na volta às aulas, o semestre letivo na USP Leste vai se estender até 19 de dezembro, decidiu a Comissão de Graduação da unidade nesta segunda.

No primeiro semestre, a falta de espaço adequado atrasou a volta às aulas em seis semanas, quando o câmpus estava fechado por causa da contaminação do solo. Essa demora fará com que o primeiro semestre letivo se estenda até 15 de agosto. A Faculdade de Tecnologia (Fatec) Tatuapé, que abrigou parte das atividades no primeiro semestre, ainda terá as últimas reposições de classe e provas dos cursos noturnos nesse período.