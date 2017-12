Segundo dia de provas do Enem foi tranquilo, afirma Inep O clima foi de tranquilidade hoje, segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizadas em mais de nove mil salas no País, segundo levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Segundo o Inep, não houve registro de nenhum incidente. Neste domingo, os participantes do Enem fizeram as provas de matemática e suas tecnologias e de linguagens, códigos e suas tecnologias - cada uma com 45 questões, além da redação.