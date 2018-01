Segundo dia da Unesp tem 10% de abstenção

A Unesp divulgou nesta segunda-feira o índice de ausentes no segundo dia do vestibular do meio do ano. Ao todo, 10,6% não compareceram para fazer a prova. O exame é realizado em São Paulo, Bauru, Campinas, Dracena, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Ourinhos, Registro, São José do Rio Preto e Sorocaba.

No domingo, 3, o índice de abstenção foi de 8,9%.

Nesta segunda-feira, os candidatos tiveram que resolver 12 questões discursivas de Linguagens e Códigos e a redação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No domingo, responderam a 24 questões de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza e matemática.

O resultado será publicado no dia 20, no site da Unesp. A matrícula será nos dias 25 e 26.