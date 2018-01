Segunda nota de corte do Sisu é divulgada

SÃO PAULO - O segundo balanço de notas de corte parciais para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgado nesta quarta-feira, 13, e já podem ser consultadas pelos estudantes no portal de inscrições. Os valores divulgados serão atualizados até a quinta-feira, 14, e representam a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados para as 228 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2015. As notas foram divulgadas na última sexta, 8. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de quinta-feira.

Durante a manhã, candidatos registraram pelas redes sociais reclamações de instabilidade do portal para ver as notas. O Estado constatou queda do endereço virtual por volta das 11 horas. Ao tentar acessar o site, aparecia a frase "Desculpe o transtorno, este sistema está em manutenção". O sistema retornou alguns minutos depois. O Ministério da Educação (MEC) disse que, por causa do alto número de acessos simultâneos, foram feitas otimizações no site, o que resultou em sua retirada do ar por 30 minutos. Até às 15h, diz o MEC, foram 2.159.762 candidatos inscritos.

O sistema permite que o candidato monitore as notas e mude as inscrições quantas vezes quiser até o prazo final. Como as notas de corte mudam a cada dia, o candidato que tiver nota inferior pode escolher outro curso e/ou instituição com nota mínima mais baixa para aumentar sua chance de aprovação.

Em Medicina, por exemplo, a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) segue com a nota de corte mais alta: 889,97. Na segunda-feira, estava em 888,35. O MEC não divulga lista das áreas mais concorridas e só é possível curso por curso.

Ao se inscrever no Sisu, o participante pode escolher até duas opções de curso, por ordem de preferência. É possível mudar essas opções durante todo o período de inscrição. O candidato também precisa definir se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência, às reservadas à lei federal de cotas ou às vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições de ensino superior.