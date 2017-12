Segunda lista da Unesp tem 3.275 vestibulandos

SÃO PAULO - A Unesp divulgou na tarde desta terça-feira, 14, a segunda chamada de seu vestibular. O estudante convocado nesta lista deverá fazer matrícula na sexta-feira, 17, das 9h às 18h, no câmpus onde funciona o curso para o qual foi aprovado.

A relação dos 3.275 classificados pode ser conferida nos sites vestibular.unesp.br e vunesp.com.br. Cerca de 13 mil vestibulandos haviam declarado interesse em participar da lista de espera. O processo seletivo ofereceu 6.629 vagas em 156 cursos de graduação da Unesp.

Além de duas fotos 3x4, os estudantes devem levar, para a matrícula, os seguintes documentos: duas cópias autenticadas em cartório ou duas cópias acompanhadas dos originais da certidão de nascimento ou de casamento; certificado que comprove estar em dia com o serviço militar (pessoas do sexo masculino); título de eleitor (para maiores de 18 anos); cadastro de pessoas físicas (CPF); cédula de identidade (RG) ou registro nacional de estrangeiro; histórico escolar completo do nível médio; e certificado de conclusão do ensino médio.

O calendário completo de chamadas posteriores está publicado no Manual do Candidato.