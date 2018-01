A segunda fase do vestibular da Unicamp começa neste domingo, 13, e se estende até terça-feira, 15. Foram convocados para esta etapa do processo seletivo 15.352 candidatos, que disputam 3.444 vagas em 68 cursos da Unicamp e 2 cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). As provas serão aplicada em 18 cidades do País.

Essa etapa do processo seletivo tem cinco provas. A cada dia, os estudantes devem responder a 24 questões dissertativas. Neste domingo, eles fazem exames de língua portuguesa e literatura e de matemática; na segunda, de Ciências Humanas e artes e de língua inglesa; e na terça, de Ciências da Natureza.

As provas têm duração de quatro horas. O vestibular começa às 13h. Nos Estados onde não há horário de verão, a organização do exame seguirá o horário local e não o de Brasília. A comissão orienta os candidatos a fazer o percurso até o local de provas com antecedência para conhecer o caminho.

O vestibular será realizado em Bauru, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Fortaleza, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Salvador, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Os estudantes devem consultar seu local de provas no site www.comvest.unicamp.br.

Os candidatos aos cursos com provas de habilidades específicas (que serão realizadas entre os dias 21 e 24 de janeiro) deverão consultar as orientações para a realização dos exames, como locais e horários, no mesmo site. Os cursos que exigem provas de habilidades específicas são Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música.

O que levar e não levar

Os alunos não devem levar celular para as provas. Nem haverá lugar para guardá-los. Quem for pego com o aparelho (ainda que desligado e/ou sem bateria) durante o vestibular será eliminado. Na primeira fase, 103 candidatos foram desclassificados por descumprirem a regra.

Os candidatos deverão levar o original do documento indicado na inscrição, caneta esferográfica de cor preta em material transparente, lápis preto, borracha, uma pequena régua transparente e compasso. É proibida a utilização de aparelhos celulares ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos, relógios digitais, corretivo líquido, lapiseira, bandana/lenço, boné, chapéu, ou outros materiais estranhos à prova. O candidato poderá usar relógio analógico para controlar o tempo.