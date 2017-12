Segunda fase do Exame da Ordem ocorre neste domingo

A segunda fase do 8º Exame da Ordem Unificado será neste domingo, 21. Nesta etapa, de caráter prático-profissional, o candidato terá de redigir uma peça jurídica e responder a quatro questões discursivas sobre a área em que pretende atuar: Direito Administrativo, Civil, Constitucional, do Trabalho, Empresarial, Penal ou Tributário.

A peça processual vale 5 pontos e cada questão, 1,25. Para ser aprovado no exame, o candidato precisa tirar nota maior ou igual a 6. Na fase anterior, aplicada no dia 9 de setembro, 114.520 candidatos responderam a 80 questões de múltipla escolha. 44,75% dos participantes acertaram pelo menos metade delas, o que lhes garantiu uma vaga da etapa seguinte.

A prova vai ocorrer das 14 horas às 19 horas (horário de Brasília). A organização pede que os candidatos cheguem pelo menos uma hora e trinta minutos antes do início do exame. Os locais de aplicação da prova podem ser consultados no site oficial da OAB.

O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Também podem realizá-lo os estudantes de Direito do último ano da graduação, ou do 9.º e 10.º semestres. A aprovação é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado.

O padrão de respostas da prova prático-profissional será divulgado no dia 5 de novembro. No dia 8, será divulgado o resultado preliminar dessa etapa. Os candidatos terão então três dias para entrar com recurso caso discordem das notas que lhes foram atribuídas. O resultado final será publicado no dia 21 de novembro.