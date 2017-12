Segunda fase do Exame da OAB ocorre neste domingo

SÃO PAULO - A segunda fase do V Exame da Ordem Unificado ocorre neste domingo, 4. Nesta etapa, de caráter prático-profissional, o candidato tem de redigir uma peça jurídica e responder a quatro questões discursivas sobre a área do direito em que pretende atuar - informada no momento da inscrição.

A prova começou às 14h (horário de Brasília) e termina às 19h. A aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é pré-requisito para bacharéis em Direito que desejam exercer a advocacia.

Resultado

A divulgação do resultado preliminar do exame está marcada para 26 de dezembro, e o resultado final deve sair em 16 de janeiro de 2012. Mais de 108 mil candidatos todo o Brasil estavam inscritos para a prova de primeira fase.

Este é o primeiro exame desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou constitucional sua exigência para o exercício da advocacia.