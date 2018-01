Segunda fase da Unicamp termina nesta terça com prova de ciências da natureza

Termina nesta terça-feira, 18, a 2ª fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Os candidatos terão 4 horas para responder a 24 questões dissertativas de ciências da natureza. As provas serão aplicadas em 21 cidades do País, a partir das 13h.

A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) convocou 16.644 candidatos para a 2ª fase do processo seletivo, que seleciona para alunos para 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).

A 2ª fase começou no domingo, com as provas de língua portuguesa e literatura e de matemática, consideradas de "altíssimo nível" por professores de cursinho. Ontem, os candidatos fizeram os exames de ciências humanas e artes e de inglês. Para docentes, a Comvest trouxe um "conteúdo mais aprofundado" de história e geografia do que na última edição do vestibular.

A abstenção no primeiro dia de provas foi de 8% e, no segundo, de 9,3%. Veja as provas do domingo e da segunda-feira.

A primeira lista de aprovados será divulgada no dia 7 de fevereiro, às 12h, no site da Comvest e no saguão do Ciclo Básico II, no câmpus da Unicamp em Campinas.