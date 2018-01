Segunda fase da Unicamp registra 13% de abstenção

A segunda etapa do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) teve abstenção de 13%, taxa 0,8% abaixo da registrada no ano passado . Dos 15.761 aprovados para a fase final do processo seletivo, 2048 não foram a um ou mais dias de prova. Nesta terça-feira, 14, os candidatos fizeram o exame de Ciências da Natureza.

Os vestibulandos concorrem a 3.460 vagas em 69 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade Pública de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Neste ano, o vestibular atingiu um número recorde de inscrições: 73.818 inscritos. As provas da segunda etapa foram aplicadas em 16 cidades de todo o País.

No domingo, 12, primeiro dia de provas, os candidatos fizeram provas de Língua Portuguesa, Literatura e Matemática. Na segunda-feira, 13, foi a vez dos testes de Ciências Humanas, Artes e Inglês. Nesta terça-feira, 13, último dia de provas, foi aplicado o teste de Ciências da Natureza. Na próxima semana, ainda serão aplicadas as Provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, entre 20 e 24 de janeiro de 2014.

As respostas esperadas das provas da segunda fase serão divulgadas na página da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) nesta quarta-feira, 15. No dia 3 de fevereiro, a Comvest libera a lista dos convocados na primeira chamada, que deverão fazer a matrícula nos dias 4 e 5 do mesmo mês.