Segunda fase da Unicamp começa no domingo

Começa no domingo, 16, a segunda fase do vestibular da Unicamp. As provas serão realizadas até dia 18, em 21 cidades do País. Ao todo, 16.644 candidatos estão aprovados para a segunda fase. Eles disputam 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Este ano, o vestibular da Unicamp recebeu um número recorde de inscrições: 57.201 inscritos.

A duração da prova é de quatro horas em cada um dos dias. Este ano, o horário de início da prova foi antecipado em uma hora. O acesso aos locais de prova será permitido até as 13h. Nos Estados onde não há horário de verão, a Comvest seguirá o horário local e não o horário de Brasília.

Avaliação. A segunda fase é constituída de cinco provas. Os candidatos respondem a 24 questões dissertativas a cada dia de prova. No dia 16 é aplicada a prova de língua portuguesa e de literatura (12 questões) e prova de matemática (12 questões); dia 17 ocorrem as provas de ciências humanas e artes (18 questões) e língua inglesa (6 questões). Por fim, no último dia, são avaliadas as ciências da natureza.

O que levar. No dia da prova, é obrigatório apresentar o original do documento indicado na inscrição. Os candidatos deverão levar caneta esferográfica de tubo transparente e tinta azul ou preta, borracha e uma pequena régua. É proibida a utilização de calculadora, celulares e pagers, corretivo líquido, relógio com calculadora, boné ou chapéu, ou quaisquer outros materiais estranhos à prova.

Os candidatos que não levaram uma foto colorida 3X4 recente (com nome e número de inscrição anotados no verso) na primeira fase deverão entregá-la no domingo.