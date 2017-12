Segunda fase da Fuvest terá todas as disciplinas

Os aprovados para a segunda fase da Fuvest têm de ficar atento ao novo modelo da prova, que estreia este ano. A principal novidade é que os candidatos terão de fazer questões de todas as disciplinas do ensino médio. "As provas não trarão surpresa, mas a segunda fase aprofunda muito mais os conteúdos", afirma a diretora-executiva da Fuvest, Maria Thereza Fraga Rocco. Veja mais: Confira aqui a lista de aprovados para segunda fase da Fuvest Locais de prova da segunda fase "Vi meu nome, foi bem emocionante", diz vestibulanda no blog do Estadão.edu Serão três dias de prova na segunda fase, menos para os candidatos às carreiras da Academia da Polícia Militar do Barro Branco - para algumas carreiras, há também provas de habilidades específicas. Todas as provas são discursivas. A primeira, no dia 3 de janeiro, terá dez questões de interpretação de textos, gramática e literatura e a redação. No dia 4, serão 20 questões sobre História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês, além de itens interdisciplinares. No terceiro dia de prova, 5 de janeiro, haverá duas ou três disciplinas, a depender da carreira escolhida. Se forem duas disciplinas, serão seis questões em cada uma delas. Se forem três disciplinas, quatro questões em cada uma delas. Dos 128.144 inscritos, 37.968 candidatos foram chamados para disputar às 10.812 vagas - 10.622 na USP, 100 no curso de medicina da Santa Casa e 90 na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Mais de 2 mil dos convocados são treineiros.