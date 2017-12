Segunda fase da Fuvest não tem contas complexas, diz professor

O professor de física Eduardo Figueiredo, também do Objetivo, recomenda aos estudantes que comecem pelas questões que considerem mais fáceis. Porém, mesmo nas perguntas mais difíceis, os candidatos devem tentar desenvolver parte das respostas, em vez de deixar os espaços em branco.

Para Alexandre Lopes Moreno, que leciona física no Etapa, a prova tem uma estrutura “tradicional”, o que torna mais fácil a preparação do aluno. “Revise as últimas provas de segunda fase da Fuvest para conhecer a estrutura das questões e a distribuição dos assuntos”, sugere. “Tente resolver os exames e só depois confira as respostas. E aí estude os temas nos quais cometeu erros.”