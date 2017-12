Segunda fase da Fuvest e Unicamp terá mais de 50 mil candidatos

Mais de 50 mil pessoas vão começar 2010 disputando as 14,2 mil vagas da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). As duas instituições aprovaram 50.294 candidatos para a 2ª fase dos processos seletivos. A Fuvest, vestibular da USP, terá 35.588 candidatos para as 10.812 vagas — 92.556 foram eliminados na 1ª fase, realizada em 15 de novembro. A 2ª etapa do processo será nos dias 3, 4 e 5 de janeiro em São Paulo, região metropolitana e interior. A Unicamp fará provas nos dias 10, 11, 12 e 13 de janeiro para 14.706 candidatos – 41.026 inscritos não foram aprovados na 1ª fase, realizada em 22 de novembro. São 3.444 vagas em 66 cursos, além de outras duas graduações da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). A Universidade Estadual Paulista (Unesp) já concluiu o processo seletivo. A 2ª fase foi nos dias 20 e 21 de dezembro. A lista com classificados será divulgada em 29 de janeiro. Fuvest Neste ano a Fuvest alterou o modo de selecionar os candidatos. A primeira fase passou a ser eliminatória e o desempenho não contará na pontuação final do aluno. No entanto, com o vazamento da prova do Enem — ocorrido após denúncia do Estado em outubro —, a USP optou por usar a nota do exame nacional, mas instituiu um cálculo que poderá fazer com que a nota da primeira fase chegue a equivaler em até 6% no desempenho final, mas somente para os candidatos que haviam optado pelo uso do Enem. No primeiro dia de provas, em 3 de janeiro, os candidatos deverão redigir uma redação e responder às questões de português. Cada bloco, neste dia, valerá 50 pontos e a redação é obrgatória para todos. No segundo dia, em 4 de janeiro, haverá 20 questões discursivas de todas as disciplinas do ensino médio: história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês, além de interdisciplinares. A prova é obrigatória para todas as carreiras, com exceção dos cursos da Polícia Militar. O terceiro dia de provas terá testes específicos para cada curso. Serão 12 questões de duas ou três disciplinas, a depender da carreira escolhida. (Veja aqui quais são as disciplinas de cada curso). Esta prova também vale 100 pontos e é obrigatória para todos os candidatos inscritos para carreiras da USP e em Medicina da Santa Casa. Em 51 das 104 carreiras oferecidas na Fuvest, mudou o mix de específicas. Geografia passou a ser obrigatória em 24 delas. Algumas alterações causaram polêmica. No curso de Medicina, por exemplo, física foi substituída por geografia. Após críticas, a universidade voltou atrás e decidiu cobrar física de novo — mas somente no câmpus de São Paulo. Em Ribeirão Preto, permanecerá geografia. Leia mais: Locais de prova da 2ª fase da Fuvest e da Unicamp podem ser diferentes de onde foram aplicadas as provas da 1ª fase Professores dão dicas para a 2ª fase Vestibulandos dizem que a hora é de relaxar e esperar a 2ª fase da Fuvest e Unicamp Livro de professor da Unesp reúne dicas para redação em vestibulares Entenda o que causa o 'branco' na hora do vestibular Na Fuvest, olho em biologia e geografia Médicos criticam Fuvest pela troca de disciplinas na 2ª fase USP volta atrás e Medicina em São Paulo não terá geografia como específica Unicamp O vestibular da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, não passou por alterações neste processo seletivo — as mudanças anunciadas pela instituição passam a valer só em 2011. (Leia mais) Em 10 de janeiro, os candidatos aprovados para a 2ª fase farão as provas de pontuguês, literatura e ciências biológicas. Aqueles que não levaram uma foto 3x4 com data recente na 1ª fase do vestibular deverão apresentá-la sem falta neste dia. As provas de química e história serão aplicadas no segundo dia de exame, 11 de janeiro. Em seguida, física e geografia, em 12 de janeiro. Em 13 de janeiro, matemática e inglês. Todas as provas são discursivas e obrigatórias para todas as carreiras. Inscritos nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música receberão no caderno de provas da segunda fase as orientações para as provas de aptidão dos dias 18 e 21 de janeiro. Candidatos de Artes Cênicas e Dança devem, no entanto, preencher antecipadamente um questionário que está disponível no site da Comvest e poderá também ser acessado clicando aqui.