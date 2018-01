Segunda fase da Fuvest começa neste domingo

Começa neste domingo, 6, e vai até terça-feira, 8, a segunda fase do vestibular da Fuvest. O exame selecionará 10.982 alunos para a USP e 100 para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Foram convocados 28.943 candidatos, além de 2.239 treineiros.

O Estadão.edu terá correção ao vivo das provas no endereço www.estadao.com.br/aovivo. Professores do Cursinho da Poli analisarão as questões no estúdio da TV Estadão. No domingo a transmissão começa às 18 horas e, nos demais dias, às 19 horas. Durante a exibição dos comentários, os leitores poderão enviar perguntas pelo Facebook (www.facebook.com/estadao.edu) e pelo Twitter (@EstadaoEdu), acompanhadas da hashtag #EduFuvest.

No domingo, 6, os candidatos terão de resolver 10 questões dissertativas de português e fazer uma redação. Na segunda-feira, 7, serão 16 questões de disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio (história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês). Na terça, 8, a prova será composta de 12 questões de duas ou três disciplinas, que variam de acordo com a carreira escolhida.

Em todos os dias os portões serão abertos às 12h30 e fechados às 13 horas. Todas as provas terão 4 horas de duração e o candidato só poderá se retirar do local de exame a partir das 15 horas. Os 31.182 vestibulandos convocados serão distribuídos em 43 locais, sendo 21 deles na região metropolitana de São Paulo e 22 no interior do Estado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As provas de habilidades específicas foram elaboradas pelas próprias escolas e serão aplicadas entre os dias 9 e 11 de janeiro para as carreiras de Artes Cênicas, Música, Curso Superior do Audiovisual, Design e Arquitetura.

A Fuvest recomenda que o candidato providencie para as provas caneta esferográfica (de tinta azul ou preta), lápis n.º 2, borracha, régua graduada, água e alimentos. Para as provas que tenham questões de matemática, esquadros, transferidor e compasso poderão ser utilizados. Todos os candidatos convocados deverão entregar, no primeiro dia de prova, uma foto 3x4 recente. Os vestibulandos não poderão usar no local de prova nenhum tipo de equipamento de telecomunicação, bem como computadores, livros, cadernos, gorros, bonés, marca-textos e outras anotações.

Os candidatos podem conferir as informações sobre o local em que farão o exame no site da fundação: www.fuvest.br.

A primeira chamada do vestibular será divulgada no dia 2 de fevereiro.