Segunda fase da Fuvest começa domingo para 31,5 mil candidatos

A segunda fase do vestibular da Fuvest começa no domingo e, até lá, os 29.203 candidatos que seguem na disputa por vagas não devem exagerar nos estudos, aconselham professores. A dica mais importante para a reta final é fazer as provas dos últimos anos como forma de revisar o conteúdo e conhecer a estrutura dos exames dissertativos.

Estão em jogo 10.852 vagas em cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) e 100 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Exatos 2.300 treineiros também vão participar da segunda etapa.

No domingo, os candidatos fazem uma redação e 10 questões de interpretação de textos, gramática e literatura. Na segunda-feira caem 16 questões sobre história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. Algumas são interdisciplinares.

A terceira prova, na terça-feira, tem 12 questões de duas ou três disciplinas relacionadas ao curso escolhido. Cada exame vale 100 pontos.

Neste processo seletivo a nota da primeira fase voltou a contar no cálculo da pontuação final do candidato – representa 25% do peso total. Para Alessandra Venturi, coordenadora pedagógica do Cursinho da Poli, a mudança foi positiva e contribuiu para que a nota de corte da primeira etapa subisse. “O aluno agora não pensa mais em passar de fase, mas conseguir uma boa pontuação na prova objetiva.”

O coordenador do cursinho Etapa, Marcelo Dias Carvalho, recomenda aos estudantes que leiam com atenção os enunciados da segunda fase e só respondam ao que a questão pede. “Mas não deixem a resposta em branco. Mesmo resoluções parciais são valorizadas”, afirma.

No primeiro dia de provas, o estudante deve ler o tema da redação e rascunhar algumas ideias antes de partir para as questões. “Já faça um esquema do texto e pense em argumentos para defender ou contradizer a proposta”, sugere a professora de gramática e redação do Colégio Stockler, Arlete Vieira. “Não deixe para pensar tudo no final, porque estará cansado.”

Nas dez perguntas a Fuvest costuma explorar as obras de leitura obrigatória e avaliar as capacidades compreensão e expressão do aluno.