Segunda fase da Fuvest começa com questões de Português e redação

SÃO PAULO - A segunda fase da Fuvest começa neste domingo, 10, com a redação, considerada uma das partes mais importantes da prova, e dez questões de interpretação de texto, gramática e literatura. Os portões serão fechados às 13 horas e não são admitidos atrasos.

É recomendável chegar cedo e conferir o local de prova com antecedência. O endereço de aplicação do exame pode ser diferente em relação ao da primeira etapa. Por causa da avaliação, a Avenida Paulista será fechada para veículos só depois das 13 horas.

O candidato deve levar o documento de identidade e uma foto 3 x 4 recente, a ser entregue ao fiscal de prova. Também é necessário levar caneta esferográfica azul ou preta, pois o exame é feito à tinta. É permitido usar lápis, lapiseira e borracha para rascunho.

Os estudantes ainda podem levar água e alimentos leves. A partir das 15 horas, será permitido deixar o local de prova e o limite máximo para resolver o teste é de quatro horas.

É vedado levar relógios, equipamentos eletrônicos, como celulares e calculadoras, e fones de ouvido. A Fuvest também proíbe gorros, chapéus e bonés.

A partir das 19h30, a TV Estadão faz a correção ao vivo do primeiro dia da segunda fase com os professores do Cursinho da Poli. Estudantes podem enviar dúvidas pela página facebook.com/estadao ou pelo twitter, no endereço @Estadao.

Na segunda, serão feitas as provas das disciplinas comuns do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês), além de itens interdisciplinares. Na terça, é a vez dos exames específicos de cursos.

A primeira chamada de aprovados sai no dia 2 de fevereiro. Estão em disputa 9.568 vagas na Universidade de São Paulo (USP). Outras 1.489 cadeiras da instituição serão preenchidas pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).