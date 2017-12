Segunda etapa de reescolha na Fuvest vai até esta quinta

Candidatos habilitados no processo de reescolha de vagas da Fuvest têm até a meia-noite desta quinta-feira, 13, para acessar o site da fundação (http://www.fuvest.com.br/) e indicar seu interesse em uma outra opção de curso. A segunda etapa de reescolha permitirá que candidatos aprovados no vestibular, mas não convocados nas três primeiras chamadas ou que não tenham feito matrícula em nenhum curso, concorram a vagas remanescentes.

Nesta segunda etapa de reescolha, 12.933 candidatos poderão concorrer a 206 vagas não preenchidas em 84 cursos da Universidade de São Paulo (USP). Os cursos disponíveis são limitados pela Fuvest entre aqueles que ainda possuem vagas. O candidato poderá optar, inclusive, pelo curso originalmente indicado na inscrição do vestibular, caso ainda haja vaga. Confira a lista completa dos cursos que possuem vagas em: http://oesta.do/1nTGEaK.

A lista dos selecionados será divulgada na 7ª chamada do vestibular, na sexta-feira, 14, às 18 horas, no site da Fuvest. A matrícula deve ser feita no dia 17.

Habilidades específicas. Eventuais vagas nos cursos cujas carreiras têm prova de habilidades específicas só poderão ser pleiteadas por candidatos da própria carreira que estejam habilitados a participar do processo e que não tenham sido eliminados por essa prova. Caso tenham sido eliminados ou desclassificados exclusivamente pela prova de habilidades específicas, poderão participar da reescolha concorrendo a curso que não exija tal prova.

Reescolha. A 3ª etapa do processo de reescolha terá uma chamada, que corresponderá à 8ª chamada do vestibular. Os candidatos habilitados a essa etapa têm de se inscrever entre 18h da quarta-feira, dia 19, e 23h59 da quinta, dia 20. A 8ª chamada será divulgada na sexta-feira, dia 21, e a matrícula deverá ser feira no dia 21.