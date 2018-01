Segunda etapa de inscrições no Sisu termina neste sábado

Estudantes que não foram aprovados na primeira etapa e os que nem se inscreveram têm até as 23h59 deste sábado, 20, para efetuar a inscrição na segunda etapa no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Há opções de bacharelado e licenciatura, além de cursos superiores de tecnologia. Os candidatos devem acessar o site do Sisu para fazer a inscrição. Veja também: Diploma via Enem só sai em abril MPF recorre da decisão da Justiça no caso Enem Pré-selecionados no ProUni já podem confirmar matrículas Veja mais notícias sobre educação no Estadão.edu Segundo o MEC, o Sisu recebeu nesta quinta-feira, 18, 111.666 inscrições. No total, já são 396.342 inscrições de candidatos que concorrem a 29.240 vagas em universidades federais e institutos federais de educação ciência e tecnologia. O Sisu permite a inscrição dos estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a vagas em universidades que usam as notas do exame em seus processos de seleção. Além das instituições federais, a Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) e a Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence) selecionarão candidatos pelo Sisu. Com informações da Agência Brasil.