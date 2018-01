Segunda edição do Sisu teve 231 mil inscritos

BRASÍLIA - A segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) recebeu 231 mil inscrições. A lista dos 16, 5 mil aprovados foi divulgada nesta quinta-feira, 17, pelo Ministério da Educação (MEC).

Os aprovados devem fazer a matrícula nas instituições de ensino para as quais foram aprovados nos dias 23 e 24 de junho. Os estudantes devem consultar as universidades sobre a lista de documentos que deverão ser apresentados.

Quem não foi aprovado deve aguardar as próximas duas chamadas, que estão previstas para os dias 28 de junho e 8 de julho. Ao final das três chamadas, caso ainda existam vagas disponíveis, as instituições convocarão os candidatos a partir da lista de espera gerada pelo sistema.

O Sisu foi criado no ano passado pelo MEC para selecionar alunos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 para instituições públicas de ensino superior, em substituição ao vestibular. Nesta edição, foram oferecidas 16,5 mil vagas em 35 universidades e institutos de educação tecnológica.