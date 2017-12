Segunda chamada do ProUni tem mais de 300 mil inscritos

Mais de 355 mil estudantes se inscreveram para disputar as 85 mil bolsas oferecidas na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni). As inscrições foram encerradas neste domingo, 7, e o resultado será divulgado na quarta-feira. Veja também: Fuvest divulga terceira chamada com mais de mil aprovados Matrículas de aprovados no Sisu começam nesta terça-feira Os estudantes pré-selecionados terão até sexta-feira para comparecer às instituições para a qual forem selecionados a fim de comprovar as informações prestadas durante as inscrições. Do total de bolsas oferecidas nessa segunda chamada, 50.495 são parciais e 34.661, integrais. As integrais são reservadas a estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio (R$ 756) por membro da família. As bolsas parciais, que custeiam 50% da mensalidade, podem ser pleiteadas por candidatos com renda familiar de até três salários mínimos (R$ 1.530) per capita.