Século 20 é tema de aulas de história do projeto Ensino Médio Digital da FGV

A Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou em setembro um ambicioso portal gratuito com foco no ensino médio, o Ensino Médio Digital. Desde a última terça-feira, 25, o Estadão.edu dá, diariamente, dicas de aulas online preparadas pela FGV para ajudar na preparação para o Enem. Além das cerca de 90 aulas que podem ser usadas por candidatos na preparação para o exame, a instituição liberou o acesso a um banco com 4,6 mil questões que seguem o modelo do exame.

As indicações, que devem ocorrer até o início de novembro, serão organizadas de forma a atender aos principais conteúdos cobrados pelo Enem.

A primeira aula de história, intitulada Início do século 20 – Guerras e movimentos sociais, é indicada pelo professor Renato Franco*.

Abaixo, um breve comentário de Franco:

"Este curso de História do Programa FGV Ensino Médio Digital tem seis aulas e traça um panorama político e social da primeira metade do século 20 na Europa e no Brasil.

Em 1905, trabalhadores russos invadiram as ruas de Moscou pedindo reformas para as duras condições de trabalho no campo e nas cidades. O sopro de novos ares vinha do século anterior e não atingia somente a Rússia: progressivamente novas utopias conquistaram corações e mentes na tentativa de rever o crescimento do liberalismo. Enquanto a expansão da burguesia parecia não ter limites, os países rivalizavam entre si na disputa por novos territórios na Ásia e na África.

Todos esses movimentos eram alimentados por um sentimento relativamente novo na história ocidental: morrer pela nação era uma questão indiscutível quando, em 1914, o imperador austro-húngaro foi assassinado. Mas o que unia movimentos operários, liberalismo, imperialismo, nacionalismo, Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa? A aula 2 do curso de história da FGV discute os diferentes elementos que provocaram tensão na conjuntura europeia do início do século 20 atestando o início de uma nova época."

* RENATO FRANCO É DOUTOR EM HISTÓRIA PELA USP E COORDENADOR DA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS DO PROGRAMA FGV ENSINO MÉDIO DIGITAL