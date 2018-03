Secretário municipal é preso por tentar fraudar Enem no CE

FORTALEZA - Um secretário municipal de Saúde de uma cidade cearense não divulgada é um dos quatro presos temporários pela Operação Embuste feita neste domingo, 6, pela Polícia Federal (PF). O secretário, que não teve o nome revelado pela PF, fazia as provas de Linguagens, Redação e Matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em uma universidade, no centro de Fortaleza, com pontos de escuta.

Os policiais federais flagraram o fraudador com o equipamento espalhado pelo corpo ligando a fones de ouvido. Levado à Superintendência Regional da PF em Fortaleza, o candidato está preso e à disposição da Justiça Federal.

Segundo a PF, a Operação Embuste é um trabalho conjunto dela com o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério Público Federal (MPF).

A operação cumpre 28 mandados judiciais com quatro prisões temporárias, quatro conduções coercitivas, 15 mandados de buscas e apreensão e cinco sequestro de bens em Estados do Nordeste do País e no norte de Minas Gerais.