Secretário de educação fará 'bate-papo' com alunos sobre reorganização SÃO PAULO - O Secretário Estadual de Educação José Renato Nalini vai participar de um bate papo virtual com estudantes das escolas estaduais para discutir a reorganização das escolas e outros temas nesta segunda-feira, 7. O encontro virtual será realizado pela ferramenta Face-to-Face do Facebook, na página da secretaria (www.facebook.com/EducaSP).