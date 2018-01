Secretaria Estadual de Educação inscreve para oficina colaborativa de professores

Professores da rede estadual terão até quarta-feira, 30, para se inscrever nas oficinas gratuitas da plataforma Currículo +, ferramenta online colaborativa usada pelos docentes para compartilhar ideias e dialogar propostas pedagógicas na rede. Qualquer integrante do magistério pode participar e as aulas ocorrerão pela internet.

O cadastro pode ser feito no site da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores e não há limites de vagas.

Os docentes poderão acompanhar as funcionalidades e aprender a utilizar o dispositivo de interação entre docentes e currículo do Estado. As aulas terão início no dia 13 de agosto.