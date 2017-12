Governo estadual cancela Saresp em escolas ocupadas

SÃO PAULO - A Secretaria da Educação do Estado (SEE) decidiu cancelar a aplicação das provas do Saresp, principal avaliação de qualidade da rede estadual, em pelo menos 86 escolas. Não haverá o exame, segundo a pasta, nas unidades ocupadas por estudantes contra a reorganização proposta pela gestão Geraldo Alckmin (PSDB). A prova está prevista para terça, 24, e quarta-feira, 25.

A secretaria não informou se haverá aplicação das provas em datas posteriores. Ainda de acordo com a SEE, o número de escolas em que o exame foi cancelado representa cerca de 2% das 5,1 mil escolas da rede paulista.

Participam da avaliação alunos do 3.º, 5.º, 7.º e 9.º anos do ensino fundamental e do 3.º ano do ensino médio. A previsão da secretaria é de que 1,2 milhão de estudantes sejam avaliados neste ano. O resultado do Saresp compõe o Idesp, principal indicador de qualidade da rede estadual. Esse índice também é usado para calcular o bônus pagos a professores e funcionários.