Secretária do MEC diz que há crise mundial na concepção do ensino médio

BRASÍLIA - A secretária de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Maria do Pilar Lacerda, disse nesta segunda-feira, 3, que predomina, em todo o mundo, uma preocupação com o formato a ser adotado para o ensino médio.

"Existe uma crise mundial na concepção do ensino médio. Países com diversidade étnico-cultural têm mais problemas, pois tinham modelos que se adaptavam aos anos 70 e depois não dialogaram mais com a multiplicidade que entrou para a escola", afirmou durante o Seminário Internacional Sobre as Melhores Práticas no Ensino Médio.

Maria do Pilar ressaltou que a escola precisa conhecer o jovem e se adaptar as novas tecnologias. "A escola não pode mais assumir o papel de ser a transmissora da informação, a informação ele (jovem) conhece por outros meios, mas de forma superficial. O papel da escola é tratar a educação", explica.

Segundo a secretária, no caso brasileiro há desafios a serem enfrentados. Dos 10 milhões de brasileiros que tem entre 15 e 17 anos, 1,2 milhão não vão para a escola, 3,5 milhões ainda estão no ensino fundamental e 5 milhões (50%) estão no ensino médio.

"É preciso corrigir a distorção idade-série. Em 2016 o ensino médio será obrigatório o que significaria colocar na escola mais de 1,2 milhão de jovens", destaca.

Para o representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil, Marcelo Perez, o seminário demonstra o esforço conjunto e o início de uma parceria em termos de políticas e programas educativos entre o BID e Ministério da Educação.

"Queremos compartilhar experiências exitosas de ensino. O BID está preparado para apoiar o setor social e em particular o educativo. Uma de nossas prioridades são as políticas de inclusão social e para a qualidade de vida."

O representante da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Ian Whitman, informou que nos 30 países que integram a organização, 40% dos alunos que não concluíram o ensino médio estão desempregados. "Temos evidências de que a educação é a chave para se lidar com os desafios econômicos e sociais de nossa época", disse.

Whitman ressaltou também que as escolas precisam estar aptas para receber os jovens com suas necessidades e saber enfatizar as habilidades do século 21. "Precisamos aprender uns com os outros a superar os desafios. Não adianta produzir as mesmas habilidades do passado. As escolas do século 21 precisam auxiliar os jovens em suas habilidades", destacou.

Participam do encontro especialistas e gestores da educação secundária e técnica de dez países, entre eles, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Chile e Uruguai.