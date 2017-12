Secretaria diz que greve de professores em SP é política

De acordo com o texto, a adesão à greve foi em torno de 1% do total dos docentes. Já o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo (Apeoesp) afirmou que o movimento grevista alcançou 80% de adesão em todo o Estado.

Hoje, cerca de 12 mil pessoas realizaram uma assembleia às 14h no vão do livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, no centro da capital. Na reunião, a categoria decidiu manter a greve. Em seguida, os funcionários fizeram uma passeata até a Praça da República, onde fica a Secretaria da Educação. As ações refletiram no trânsito com a interdição total da Paulista e parcial da Rua da Consolação.

A Secretaria destacou que os grevistas terão desconto salarial relativo às faltas. Para o órgão, não há justificativa para a reivindicação de 34% de aumento para os professores, "medida que custaria nada menos do que R$ 3,5 bilhões".