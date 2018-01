Secretária de Ensino Superior do MEC deixa o cargo

A secretária de Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC), Maria Paula Dallari Bucci, foi exonerada do cargo nesta sexta-feira, 14. O diretor de hospitais universitários do MEC, José Rubens Reblatto, assume o cargo interinamente.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União. Maria Paula, que antes atuava na área jurídica, assumiu a Secretaria de Ensino Superior (Sesu) em 2008. Ainda não foi definido o nome do novo secretário que irá comandar a Sesu no governo Dilma Rousseff.

Além de Maria Paula, já foi exonerado o secretário de Educação a Distância, Carlos Eduardo Bileschowsky. André Lázaro, ex-secretário de Alfabetização, Educação Continuada e Diversidade, também deixou o MEC para assumir a função de secretário executivo da Secretaria de Direitos Humanos.